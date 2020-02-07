07 Şubat 2020, Cuma

ALANYASPOR

Hedef 3 puan

Hedef 3 puan
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 07.02.2020

Kupada G.Saray'ı 2-0 yenen Alanya, gözünü Kadıköy'de F.Bahçe maçına çevirdi.

Kupada G.Saray'ı 2-0 yenen Alanya, gözünü Kadıköy'de F.Bahçe maçına çevirdi. Ligde 5'te 5 yapan Erol Bulut'un öğrencileri, güçlü rakipleri karşısında da bu seriyi devam ettirmek istiyor.

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