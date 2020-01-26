26 Ocak 2020, Pazar
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EROL BULUT ÇOK MUTLU
Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, üst üste 4. kez kazandıklarını hatırlatarak, "Bu seri galibiyetler takım için de moral unsuru oluyor. İyi bir oyun ortaya koyduk. Sürdürmek için çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.
KASIMPAŞA SİL BAŞTAN
Transfer döneminin hareketli ekiplerinden Kasımpaşa'nın, kadrosuna kattığı 6 isim Alanya karşısında 11'de başladı. Teknik sorumlu Erkan Çoker, Trpan, Sarlija, Brecka, Haddadi, Ndongala ve Tarkan'a forma şansı verdi.
Alanya coştu
Giriş Tarihi: 26.01.2020
Son üç maçını kazanan Güney ekibi, Kasımpaşa’yı da Salih ve Cisse’yle geçti. 4’te 4 yaparak 35 puana çıktı.
Süper Lig'in flaş ekiplerinden Alanyaspor, Kasımpaşa deplasmanında üst üste 4. galibiyetini aldı. 34'te Bakasetas'ın kornerinde penaltı noktası civarında iyi yükselen Caulker'ın indirdiği topu altıpasta tamamlayan Cisse, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1. Devre, bu golle Alanya'nın üstünlüğünde geçildi. 64'te Wellinton'ın, Sarlija'ya yaptığı müdahaleye penaltı kararı geldi. Topun başına gelen Quaresma, durumu eşitledi: 1-1. 73'te Bakasetas'ın içeri çevirdiği topu Caulker aşırdı. Arka direkte düzgür vuran Salih Uçan durumu 2-1 yaptı. 90'da Paşa'da Hajradinovic kırmızı gördü. Bu sonuçla 4'te 4 yapan Alanya, 35 puana yükseldi.
EROL BULUT ÇOK MUTLU
Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, üst üste 4. kez kazandıklarını hatırlatarak, "Bu seri galibiyetler takım için de moral unsuru oluyor. İyi bir oyun ortaya koyduk. Sürdürmek için çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.
KASIMPAŞA SİL BAŞTAN
Transfer döneminin hareketli ekiplerinden Kasımpaşa'nın, kadrosuna kattığı 6 isim Alanya karşısında 11'de başladı. Teknik sorumlu Erkan Çoker, Trpan, Sarlija, Brecka, Haddadi, Ndongala ve Tarkan'a forma şansı verdi.
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