20 Ocak 2020, Pazartesi

ALANYASPOR

Alanyaspor, Cenk Gönen’i açıkladı

Alanyaspor Cenk Gönen’i açıkladı
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 20.01.2020

Aytemiz , ara döneminde 3’üncü transferini kaleye yaptı. temsilcisi en son Malaga’da forma giyen ’i kadrosuna kattı.

Aytemiz , ara döneminde santrafor mevkiine ve orta sahaya Emircan Altıntaş'ın ardından kaleci Haydar Yılmaz'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte bir takviye de kaleye yaptı. En son İspanya'da Malaga'ya transfer olan kaleci 'i kadrosuna katan Alanyaspor, transferi resmen duyurdu. Yaklaşık bir haftadır görüşülen ve takımla birlikte antrenmanlara da çıkan file bekçisiyle resmi sözleşme bugün Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde imzalandı. Cenk Gönen daha önce Göztepe, Denizlispor, Altay, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giydi. Cenk, Malaga'ya transfer olmasına rağmen İspanya'da forma giyme şansı bulamadı.

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