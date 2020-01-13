Salih ikinci yarı uçacak!

Alanyaspor'un genç maestrosu Salih Uçan, 2. devre öncesinde kendine çok güveniyor.

Alanyaspor'un genç maestrosu Salih Uçan, 2. devre öncesinde kendine çok güveniyor. Uçan, "Denizlispor maçında 80'de çıkmıştım. 10 bin metreye yakın koşmuşum. Maç sayımı biraz daha artırayım daha da rahatlayacağım. Öz güvenim de yerine gelecek, asistler de artar, goller de gelir" dedi.