08 Ocak 2020, Çarşamba

ALANYASPOR

Bulut: Doğru karar

Bulut: Doğru karar
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2020

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 'un yeni hocası 'i değerlendirdi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 'un yeni hocası 'i değerlendirdi. Bulut, "Trabzonspor'un oynadığı oyun ve futbolcular çok kaliteli. Bireysel futbolcuları çok iyi. Sörloth, Nwakaeme, Sosa, Novak ve Pereira... Trabzonspor bu yarıştan kopmayacak. Çimşir bence doğru karar. Trabzonspor'u en iyi tanıyan hoca o çünkü. Ufak dokunuşlarla takımı ilk 3 içinde tutar" ifadesini kullandı.
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