08 Ocak 2020, Çarşamba

ALANYASPOR

Aytemiz Alanyaspor Tirana'yı devirdi

Aytemiz Alanyaspor Tirana'yı devirdi
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2020

İkinci devre hazırlıklarını 'da sürdüren Aytemiz , hazırlık maçında Arnavutluk takımı KF Tirana ile karşılaştı. Alanya ekibi, rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek ilk hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı.

Gloria Sports Arena'da oynanan müsabakada Aytemiz 'a galibiyeti getiren golleri 29'uncu dakikada Efecan Karaca ve 72'nci dakikada kaydetti. Arnavutluk ekibinin tek golü 62'nci dakikada Michael Ngoo'dan geldi.

“İlk yarıda hesapta olmayan puanlar kaybettik” haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ALANYASPOR HABERLERİ
Bulut: Doğru karar Bulut: Doğru karar
“İlk yarıda hesapta olmayan puanlar kaybettik” “İlk yarıda hesapta olmayan puanlar kaybettik”
“İlk yarıda hesapta olmayan puanlar kaybettik” “İlk yarıda hesapta olmayan puanlar kaybettik”
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör