06 Ekim 2019, Pazar

ALANYASPOR

Erol Bulut: Gol pozisyonlarını maalesef değerlendiremedik"

Gol pozisyonlarını maalesef değerlendiremedik
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 06.10.2019

Alanyaspor , 'a 2-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Mücadeleye çok iyi başladıklarını ifade eden Bulut, "İlk yarıda yakaladığımız birkaç pozisyon vardı. Çok gol pozisyonuna girdik, maalesef değerlendiremedik" diye konuştu.

İkinci golü yedikten sonra oyuncularının her şeyi denediğini dile getiren teknik adam, "Verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Pozisyonları değerlendiremediğinizde bunlar oluyor" dedi.

, iyi bir çıkış yakaladıklarını vurgulayarak, "Büyük takımların düşüşü sadece onlara bağlı değil, Anadolu takımlarına da bağlı. Karşılık gösteren Anadolu takımları var. Makas daraldı, eskisi gibi arada çok büyük farklılık yok. Biz de elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

MAÇ SONUCU | Beşiktaş 2-0 Aytemiz Alanyaspor (ÖZET)

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