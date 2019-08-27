27 Ağustos 2019, Salı

ALANYASPOR

Alanyaspor’da Taha Yalçıner ile yollar ayrıldı

Alanyaspor’da ayrılık
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 27.08.2019

ekibi , 3 sezondur formasını giyen orta saha oyuncusu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

, 2016 yılında 'dan transfer edilen orta saha oyuncusu ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre futbolcuyla karşılıklı görüşülerek sözleşmesi feshedildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüze 3 sezondur hizmet eden orta saha oyuncumuz Taha Yalçıner ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini sonlandırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze olan hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Taha, 3 sezon boyunda Alanyaspor için ter döktü ve toplamda 65 maç forma giydi. Bu maçlarda toplam 3 gol 3 asist yaptı. Taha bu 2019- 2020 sezonundaki ilk iki maçta kadroda yer aldı ancak hiç forma şansı bulamadı.

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