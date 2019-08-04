04 Ağustos 2019, Pazar

ALANYASPOR

Alanyaspor'da çifte imza

Alanyaspor'da çifte imza
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 04.08.2019

Süper Lig takımlarından , orta saha oyuncuları ve ile üçer yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni transferler için turuncu-yeşilli takımın 'da kamp yaptığı otelde imza töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, yeni transferlerin takıma faydalı olacağına inandığını belirtti.

'un transferini daha önce açıkladıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Kendisi bugüne kadar 'da top koşturuyordu. Alanya da kendisi için yeni bir kariyer olacak. Faydalı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

transferinin ise günlerdir konuşulduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Sözleşmemizi yaptık. Birçok takım istemesine rağmen 'a gelmek için mücadele etti. Bunun için kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah kadar yükselen bir Musa izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

YENİ TRANSFERLERİN AÇIKLAMALARI

Musa Çağıran, istediği takıma geldiğini kaydetti.

Zor bir süreçten geçtiklerini anlatan 26 yaşındaki oyuncu, şunları ifade etti:

"Bu süreci en iyi şekilde atlattığımızı düşünüyorum. Böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Başkanımızın dediği gibi inşallah Alanyaspor formasını en iyi şekilde temsil eder ve milli takıma kadar yükselirim."

Onur Bulut da Alanyaspor'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

25 yaşındaki oyuncu, "Takım arkadaşlarım beni çok sıcak karşıladı. İnşallah iyi bir sezon geçiririz." ifadelerini kullandı.

Musa Çağıran ve Onur Bulut, konuşmaların ardından üçer yıllık sözleşmeye imza attı.

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