02 Ağustos 2019, Cuma

ALANYASPOR

Aytemiz Alanyaspor hazırlık maçında mağlup

Alanyaspor hazırlık maçında mağlup
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 02.08.2019

hazırlıklarını sürdüren Aytemiz , Bundesliga ekiplerinden 04'le yaptığı hazırlık maçında 2-0 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını 'da sürdüren Aytemiz , kamptaki ilk hazırlık maçında 04 takımıyla karşılaştı. Mittersill Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 8'inci dakikasında sağ kanattan gelişen atakta Juanfran, Efecan'ı kaçırdı. Efecan'ın ortasında 'nin vuruşu kaleciden döndü.

11'inci dakikada Junior Fernandes yaklaşık 35 metreden kaleyi denedi fakat top auta gitti.

18'inci dakikada Schalke 04 savunmadan hızla atağa çıktı. İleri uçta topla buluşan Skrzybski topu filelerle buluşturdu: 1-0.


20'nci dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın ortasında Bakasetas kafayı vurdu ancak top az farkla auta gitti.

Karşılamanın ilk yarısı Schalke 04'ün 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısına Alanyaspor iki oyuncu değişikliğiyle başladı. Fernandes'in yerine Hasan, Marafona'nın yerine Haydar oyuna dahil oldu.

57'nci dakikada hızlı paslarla Alanyaspor ceza sahasına giren Schalke 04, Reese ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

63'üncü dakikada Juanfran, Salih, N'Sakala, Cisse ve Efecan'ın yerine Baiano, Ceyhun, Kaan, Yacine Bammou ve Tayfur oyuna girdi.

68'inci dakikada Hasan uzun pasta Tayfur'u gördü. Tayfur, sol çaprazdan ceza sahasına girdi, vuruşunda top savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Schalke 04 hazırlık maçında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Öte yandan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu; mücadeleyi A Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak ve Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun birlikte izledi.

Alanyaspor, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçını 4 Ağustos Pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Wasl ile yapacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ALANYASPOR HABERLERİ
Alanyaspor Juanfran'la sözleşme imzaladı Alanyaspor Juanfran'la sözleşme imzaladı
Onur Bulut Alanya yolunda Onur Bulut Alanya yolunda
Micheal Seri'den Max Kruse'ye büyük fark! Micheal Seri'den Max Kruse'ye büyük fark!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör