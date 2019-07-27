27 Temmuz 2019, Cumartesi
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SIRADA AVUSTURYA KAMPI VAR
ALANYA, dün Topuk Yaylası kampını tamamladı. Kampta, Konya'yı (1-0) ve Gazişehir'i (4-0) yenerken; Antalya ile (0-0) berabere kaldı. Turuncu-yeşilliler, 29 Temmuz-9 Ağustos'ta Avusturya'da çalışacak.
Onur Bulut, Alanya yolunda
Giriş Tarihi: 27.07.2019
Turuncu-yeşilliler, son olarak Braunschweig forması giyen 25 yaşındaki sağ kanatı bitiriyor.
Erol Bulut'la kabuk değiştirme sürecinde olan Alanyaspor, Braunschweig forması giyen Onur Bulut'la prensip anlaşmasına vardı. 25 yaşındaki sağ kanatla resmi imzaların kısa sürede alıacağı bildirildi. Gurbetçi oyuncu, 2016'da 1.2 milyon euro karşılığında Bochum'dan Freiburg'a transfer oldu. Burada 24 maça çıkarken; 2018'de 900 bin euro'ya Braunschweig'e geldi. Geçen sezon 25 maçta 2 gol, 2 asistle oynadı.
SIRADA AVUSTURYA KAMPI VAR
ALANYA, dün Topuk Yaylası kampını tamamladı. Kampta, Konya'yı (1-0) ve Gazişehir'i (4-0) yenerken; Antalya ile (0-0) berabere kaldı. Turuncu-yeşilliler, 29 Temmuz-9 Ağustos'ta Avusturya'da çalışacak.
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