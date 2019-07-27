27 Temmuz 2019, Cumartesi

ALANYASPOR

Onur Bulut, Alanya yolunda

Onur Bulut Alanya yolunda
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 27.07.2019

Turuncu-yeşilliler, son olarak forması giyen 25 yaşındaki sağ kanatı bitiriyor.

Erol Bulut'la kabuk değiştirme sürecinde olan , forması giyen 'la prensip anlaşmasına vardı. 25 yaşındaki sağ kanatla resmi imzaların kısa sürede alıacağı bildirildi. Gurbetçi oyuncu, 2016'da 1.2 milyon euro karşılığında Bochum'dan Freiburg'a transfer oldu. Burada 24 maça çıkarken; 2018'de 900 bin euro'ya Braunschweig'e geldi. Geçen sezon 25 maçta 2 gol, 2 asistle oynadı.

SIRADA AVUSTURYA KAMPI VAR

ALANYA, dün kampını tamamladı. Kampta, Konya'yı (1-0) ve Gazişehir'i (4-0) yenerken; ile (0-0) berabere kaldı. Turuncu-yeşilliler, 29 Temmuz-9 Ağustos'ta 'da çalışacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ALANYASPOR HABERLERİ
Micheal Seri'den Max Kruse'ye büyük fark! Micheal Seri'den Max Kruse'ye büyük fark!
Lokman Gör Alanyaspor’da Lokman Gör Alanyaspor’da
Anadolu takımları yine yarışın içinde olacak "Anadolu takımları yine yarışın içinde olacak"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör