18 Temmuz 2019, Perşembe
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Lokman Gör Alanyaspor’da
Giriş Tarihi: 18.07.2019
Alanyaspor, ismi Beşiktaş ile de anılan BB Erzurumspor’da forma giyen 28 yaşındaki stoper Lokman Gör ile 2+1 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı.
Alanyaspor, Lokman Gür ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığını kulübün resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:" Geçen sezon BB Erzurumspor'da forma giyen Lokman Gör ile 2 + 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuz Topuk Yaylası kampına katılarak, takımımızla birlikte çalışmalarına başladı."
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