Lokman Gör Alanyaspor’da

Alanyaspor, ismi Beşiktaş ile de anılan BB Erzurumspor’da forma giyen 28 yaşındaki stoper Lokman Gör ile 2+1 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı.

Alanyaspor, Lokman Gür ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığını kulübün resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:" Geçen sezon BB Erzurumspor'da forma giyen Lokman Gör ile 2 + 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuz Topuk Yaylası kampına katılarak, takımımızla birlikte çalışmalarına başladı."



