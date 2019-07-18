18 Temmuz 2019, Perşembe

ALANYASPOR

Lokman Gör Alanyaspor’da

Lokman Gör Alanyaspor’da
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 18.07.2019

, ismi ile de anılan BB Erzurumspor’da forma giyen 28 yaşındaki stoper ile 2+1 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı.

, Lokman Gür ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığını kulübün resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:" Geçen sezon BB Erzurumspor'da forma giyen ile 2 + 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuz kampına katılarak, takımımızla birlikte çalışmalarına başladı."


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