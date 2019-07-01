01 Temmuz 2019, Pazartesi

ALANYASPOR

Alanyaspor topbaşı yaptı

Alanyaspor topbaşı yaptı
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 01.07.2019

ekiplerinden , 2019-2020 sezonu hazırlıklarına bugün başladı. Evinde kampa giren turuncu yeşilliler, 3 aşamalı kamp yapacak.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bugün sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Yeni teknik direktör gözetiminde yapılan antrenmana 24 futbolcu katıldı. Copa America'da Şili forması giyen Junior Fernandes, 'nda Angola forması giyen ile askerde olan Efecan Karaca ve özel izinli olan futbolcular Villafanez, Welinton, Kaan, Tayfur, Baiano ve Cisse antrenmanda yer almadı. Isınma hareketlerinin ardından esneme ve pas çalışması yapan futbolcular serbest alan oyunu ile idmanı tamamladı.

3 ETAPLI KAMP PROGRAMI

İdmandan önce basın mensuplara açıklamada bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni sezon için 3 aşamalı bir hazırlık kampı geçireceklerini söyledi. Teknik direktör Bulut, "Bugün başlangıcı yapıyoruz. İlk etapta buradayız, ikinci etapta 'nda, üçüncü etap kampını da yurt dışında yapacağız ve ülkeye geri döneceğiz. En son etabımız zaten 9 Ağustos'ta bitmiş olacak. Daha sonra 12 Ağustos'tan itibaren lig haftasına başlayacağız burada. Tabii şu an gelemeyen arkadaşlarımız var. Copa America ve Afrika Uluslar Kupası'nda 2 futbolcumuz var. Onlar biraz geç gelecek, onlara biraz daha izin vereceğiz. Çünkü hiç izin yapmadan gelmelerini istemiyoruz. Askere giden arkadaşlarımız oldu, onlar da birkaç gün sonra aramıza katılacak. Genç arkadaşlarımız da burada" dedi.

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