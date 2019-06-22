22 Haziran 2019, Cumartesi

ALANYASPOR

Erol Bulut’un bilgisi yeter

Erol Bulut’un bilgisi yeter
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 22.06.2019

'un kaptanı Haydar'dan hocası 'a övgü.

Alanya'nın kaptan kalecisi Haydar Yılmaz, yeni sezonda büyük hedefler peşinde olacaklarını iddia etti. Yeni hocaları hakkında konuşan Yılmaz, "Hocamız kendisini kanıtlamış bir teknik adam. Bilgisi takıma çok yarar verecektir. Daha önce de birlikte çalıştık" dedi.
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