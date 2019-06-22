22 Haziran 2019, Cumartesi
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Erol Bulut’un bilgisi yeter
Giriş Tarihi: 22.06.2019
Alanyaspor'un kaptanı Haydar'dan hocası Erol Bulut'a övgü.
Alanya'nın kaptan kalecisi Haydar Yılmaz, yeni sezonda büyük hedefler peşinde olacaklarını iddia etti. Yeni hocaları Erol Bulut hakkında konuşan Yılmaz, "Hocamız kendisini kanıtlamış bir teknik adam. Bilgisi takıma çok yarar verecektir. Daha önce de birlikte çalıştık" dedi.
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