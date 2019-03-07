07 Mart 2019, Perşembe

ALANYASPOR

Aytemiz Alanyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları

Alanyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 07.03.2019

, 'in 25. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, toplu halde koşuyla başladı. Top kapma, çabukluk ve dar alanda oyun çalışmasıyla süren idman, çift kale taktik maçla sona erdi.

Sakatlığı bulunan Welinton'un yer almadığı antrenmanda, Junior Fernandes takımdan ayrı koşu yaptı.

Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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