06 Mart 2019, Çarşamba

ALANYASPOR

Aytemiz Alanyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

Aytemiz Alanyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 06.03.2019

Aytemiz Alanyaspor, 'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Turuncu-yeşilli takım, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Top kapma ve dar alanda topa sahip olma çalışmasının ardından idman, dar alanda üçlü turnuva ile sona erdi.

Çalışmaya, sakatlığı bulunan Junior Fernandes ve Welinton katılmazken, Nsakala takımdan ayrı koşu yaptı.

Antalya ekibi, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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