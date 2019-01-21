21 Ocak 2019, Pazartesi

ALANYASPOR

Aytemiz Alanyaspor’da kupa mesaisi

Aytemiz Alanyaspor’da kupa mesaisi
ALANYASPOR
Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 Giriş Tarihi: 21.01.2019

Aytemiz , Son 16 Turu ikinci maçında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gözetiminde başlayan antrenmanda, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme koşusu yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık ve şut çalışmaları gerçekleştirdi. Alanyaspor hazırlıklarını yarın saat 16.00'da tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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