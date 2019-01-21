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Aytemiz Alanyaspor’da kupa mesaisi
Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 Giriş Tarihi: 21.01.2019
Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.
Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gözetiminde başlayan antrenmanda, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme koşusu yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık ve şut çalışmaları gerçekleştirdi. Alanyaspor hazırlıklarını yarın saat 16.00'da tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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