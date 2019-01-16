16 Ocak 2019, Çarşamba

ALANYASPOR

Alanya’ya İngiliz milli stoper

Alanya’ya İngiliz milli stoper
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 15.01.2019

, deneme idmanlarına çıkardığı 27 yaşındaki İngiliz stoper Steven Caulker ile 2.5 yıllık imza attı.

İskoçya'da Dundee'den ayrılan Caulker, 'de Tottenham, ve Southampton gibi takımlarda oynadı. 1.91 boyundaki dev stoper, 1 kez de ile boy gösterdi.
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