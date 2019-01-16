16 Ocak 2019, Çarşamba
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Alanya’ya İngiliz milli stoper
Giriş Tarihi: 15.01.2019
Alanya, deneme idmanlarına çıkardığı 27 yaşındaki İngiliz stoper Steven Caulker ile 2.5 yıllık imza attı.
İskoçya'da Dundee'den ayrılan Caulker, Premier Lig'de Tottenham, Liverpool ve Southampton gibi takımlarda oynadı. 1.91 boyundaki dev stoper, 1 kez de İngiltere ile boy gösterdi.
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