13 Ocak 2019, Pazar

ALANYASPOR

Alanyaspor, Josef Sural transferini açıkladı

Alanyaspor, Josef Sural transferini açıkladı
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 13.01.2019

 ekiplerinden Aytemiz , Çek forvet 'i etti.

Aytemiz , forması giyen 28 yaşındaki Çek futbolcu ile bir yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, forvet mevkisindeki eksikliği Sural ile giderdiklerini söyledi.

Kulüpler arasında yaklaşık 20 gün süren görüşmelerini neticelendirdikleri için mutlu olduklarını aktaran Çavuşoğlu, "Bize faydalı olacağına inanıyoruz. Hayırlı olsun." dedi.

Josef Sural ise uzun süren transfer çalışmasının olumlu bitmesi nedeniyle mutlu olduğunu belirtti.

İki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulunan Sural, "Burada olmaktan mutluyum. Takımın daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz. Alanya, ailemle yaşayabileceğim bir yer. ligini de takip ediyordum. Burada oynamanın ve yaşamanın ne kadar güzel olabileceğini düşündüğüm için Alanyaspor'u tercih ettim." diye konuştu.

Profesyonel futbol yaşamına 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başlayan Josef Sural, Slovan Liberec ve Sparta Prag takımlarında forma giydi.

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