10 Ocak 2019, Perşembe

ALANYASPOR

Alanya’dan Ada turu

Alanya’dan Ada turu
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 09.01.2019

İngiliz basını ’ın golcüsü Sural ile görüşen Alanya’nın Hull’un Malili santrforu Dicko’yla da ilgilendiğini öne sürdü

Bobo ve Mbilla'dan istediği verimi alamayan , golcü arayışlarını sürdürüyor. ekibi, Çekya ekibi 'ın 28 yaşındaki golcüsü Josef Sural ile görüşürken, alternatifini de 'den seçti. Ada basınından Hull , turuncu-yeşillilerin Championship'te ( 1. Lig) Hull'da oynayan, kontratı 2020'de bitecek 26 yaşındaki golcü Nouha Dicko'yla ilgilendiğini öne sürdü. Yönetimin, kiralık formülü üzerinde durduğu belirtildi. Mali asıllı Fransız vatandaşlığı bulunan genç golcü, bekleneni veremedi ve bu sezon 14 karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynadı.

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