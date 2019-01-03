03 Ocak 2019, Perşembe

ALANYASPOR

Aytemiz Alanyaspor testten geçti

Aytemiz Alanyaspor testten geçti
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 03.01.2019

'da futbolcular 'Nordbord' ve 'Smartjump' testlerinden geçti.

Devre arası kampını Alanya'daki bir otelin tesislerinde sürdüren 'da futbolcular bu sabah fitness salonunda yapılan kuvvet antrenmanında 'Nordbord' ve 'Smartjump' testlerinden geçti. Bir firmanın direktörü Mehmet Seçkin ve Çınar Kaynak tarafından futbolcuların kas gücü değerlerini tespit etmek amacıyla yapılan testlerin ardından antrenörler gözetiminde kuvvet çalışmaları yapıldı.

Aytemiz Alanyaspor, bugün saat 17.00'de kamp yaptığı otelin futbol sahasında yapacağı antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.

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