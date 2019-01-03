03 Ocak 2019, Perşembe
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Devre arası kampını Alanya'daki bir otelin tesislerinde sürdüren Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular bu sabah fitness salonunda yapılan kuvvet antrenmanında 'Nordbord' ve 'Smartjump' testlerinden geçti. Bir firmanın direktörü Mehmet Seçkin ve Çınar Kaynak tarafından futbolcuların kas gücü değerlerini tespit etmek amacıyla yapılan testlerin ardından antrenörler gözetiminde kuvvet çalışmaları yapıldı.
Aytemiz Alanyaspor testten geçti
Giriş Tarihi: 03.01.2019
Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular 'Nordbord' ve 'Smartjump' testlerinden geçti.
Devre arası kampını Alanya'daki bir otelin tesislerinde sürdüren Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular bu sabah fitness salonunda yapılan kuvvet antrenmanında 'Nordbord' ve 'Smartjump' testlerinden geçti. Bir firmanın direktörü Mehmet Seçkin ve Çınar Kaynak tarafından futbolcuların kas gücü değerlerini tespit etmek amacıyla yapılan testlerin ardından antrenörler gözetiminde kuvvet çalışmaları yapıldı.
Aytemiz Alanyaspor, bugün saat 17.00'de kamp yaptığı otelin futbol sahasında yapacağı antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.
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