Alanyaspor 1-1 Başakşehir | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 16.00'da başladı. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetti.

Lider Başakşehir'in golünü 41. dakikada Visca kaydederken, Alanyaspor2un golü 63. dakikada Junior Fernandes'ten geldi.

Ligde geride kalan 17 haftada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Medipol Başakşehir, maç fazlasıyla puan cetvelinde en yakın rakibi Evkur Yeni Malatyaspor'un 7, Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Antalyaspor'un ise 9'ar puan önüne geçti.

Ligin 17 haftalık periyodunda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Aytemiz Alanyaspor ise ilk yarının son haftasında maç fazlasıyla 18 puanla 13. sıraya yükseldi.

Emre ve Epureanu forma giyemedi

Medipol Başakşehir'de iki önemli isim, kart cezaları nedeniyle Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemedi.

Turuncu-lacivertlilerde takım kaptanı Emre Belözoğlu ve Alexandru Epureanu, sarı kart cezaları nedeniyle Aytemiz Alanyaspor'a karşı kadroda yer alamadı.

Medipol Başakşehir'de Alparslan Erdem sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

18'inci dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında sol kanatta topu kazanan Djalma Campos, arkadaşıyla duvar pası yaparak hızla ceza sahasına girdi. Burada topu düzelten Campos'un sert vuruşu kaleci Mert Günok'ta kaldı.



23'üncü dakikadaki Başakşehir atağında orta sahada topla buluşan Visca, takım arkadaşıyla verkaça girdi. Bu oyuncunun sol kanattaki arkadaşı İrfan ile duvar pasında tekrar ceza alanına giren Visca'nın şutla karışık pas denemesi kaleci Haydar'da kaldı.



33'üncü dakikada soldan ani gelişen Alanyaspor atağında hızla taç çizgisinden rakip sahaya sokulan N'Sakala sağ kanattan ceza sahasına koşu yapan Efecan'a ortaladı. Burada topu kontrol eden Efecan'ın sert vuruşunu kaleci Mert güçlükle tokatladı. Dönen topu ise defans uzaklaştırdı.



40'ıncı dakikada Başakşehir atağında Da Costa'nın ara pasında topla buluşan Visca ceza sahasına sokuldu. Topu düzelten Visca'nın plase vuruşu kaleci Haydar'ı geçerek ağlarla buluştu: 0-1.



44'üncü dakikada gelişen Alanyaspor kontra atağında sağ kanatta topla buluşan Efecan, direkt ceza alanına ortaladı. Kale önünde topa hamle yapan Campos topa uzandı fakat kendini sıyıran top gol çizgisinde kaleci tarafından yakalandı.



Maçın ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sonlandı.



56'ncı dakikada sağdan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında ceza sahasına sokulan Baiano sert vurdu ancak top az farkla auta gitti.



62'nci dakikada Aytemiz Alanyaspor'un kazandığı köşe vuruşunda topun başına geçen Villafanez, topu kalenin önüne havalandırdı. Burada yükselen Fernandes'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.



67'nci dakikadaki Alanyaspor atağında topla buluşan N'Sakala ceza sahasına girdi. Yapılan duvar pasında kale çaprazından topa dokunan N'Sakala'nın vuruşu kaleciyi de geçti. Top kale çizgisini geçmek üzereyken son anda Başakşehir savunması meşin yuvarlağı çeldi.



76'ncı dakikada Başakşehir'in kullandığı serbest vuruşta İrfan Can topu ceza alanına yükseltti. Burada topa müdahale eden kaleci Haydar meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Oluşan karambolün ardından Merih ile müdahale eden Haydar topun kontrolünü sağladı.



86'ncı dakikada orta sahada oluşan pozisyonda Arda'ya müdahale eden Welinton'a maçın hakemi sarı kart gösterdi. Oyunu durduran hakem Ali Palabıyık, VAR'da pozisyonu tekrar inceleyerek sarı kartı kırmızıyla değiştirerek Welinton'u oyundan ihraç etti.



Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonlandı.