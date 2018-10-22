    22 Ekim 2018, Pazartesi

    ALANYASPOR

    Alanyaspor’da Bursaspor mesaisi başladı

    Alanyaspor’da Bursaspor mesaisi başladı
    ALANYASPOR
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    'de dün 'a 1-0 mağlup olan Aytemiz , Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

    'da mesaisi başladı

    Aytemiz Alanyaspor Cuma günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. maçına ilk 11'de başlayan ve 90 dakika forma giyen futbolcular yenileme koşuları yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenman esneme hareketleriyle sona erdi. Alanyaspor, hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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