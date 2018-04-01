Mesut Bakkal: "Bize 10 puan gerekiyor"

Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Bize kalan haftalarda 10 puan gerekiyor. 35- 40 arası puan takımı kurtarır diye düşünüyorum. Bunu başarabilecek bir takımım var" dedi.

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 29'uncu dakikada Talisca'nın golüyle 1-0 yenildi. Ligdeki 15'inci mağlubiyetini alan Aytemiz Alanyaspor, 28 puanla 14'üncü sırada kaldı.

'İLK YARIDAN MEMNUN DEĞİLİM'

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal maç sonu değerlendirmesinde, "İlk yarıdaki duruşa karşıyım, bunu oyuncularıma da söyledim. Atağa çıkmayan, rahatsız etmeyen ve rakibe oyun alanı veren bir duruş vardı. Bunu istememiştik. Orta sahadaki Talisca, Babel ve Oğuzhan'ın bizim sahamıza geçtiğinde maçın kaderini belirleyeceğini biliyorduk. Talisca da öyle bir gol attı. İkinci yarıdaki değişiklikler biraz denge getirdi. Oyunu Beşiktaş alanına yıktık. Ama buna Beşiktaş mı müsaade etti, biz mi yaptık tartışılır. Ama bu oyun, önümüzdeki haftalar için umut verdi. Tempo yükseldikçe hakem oyuna ayak uyduramadı. Bunu iki taraf için de söylüyorum. Futbol oynamaya çalışan, atak yapmaya çalışan takımlara müdahale etmek futbolu geriye götürüp tempoyu düşürüyor. İlk yarıdan memnun değilim, ikinci yarıdan memnunum" dedi.

'ÜZERİMİZE KURTARICI GİBİ BİR GÖRÜNTÜ YAPIŞTI'

Üzerine 'kurtarıcı' gibi bir görüntü yapıştığını aktaran Mesut Bakkal, "2006'dan bu yana yaptığım teknik direktörlük ve öncesinde 8 yıl yardımcı hocalığım var. Üzerimize kurtarıcı gibi bir görüntü yapıştı. 7 takım oldu. Artık bu durumdan keyif almaya başladım, bunu fırsata çeviriyorum. Bir gidiyorum, şehir bitik, kulüpte ışıklar yanmıyor. Buradan çıkarmak çok hoşuma gidiyor. Ama çok yıpranıyorum. Proje takımı gibi bir takım çalıştırır mıyım bilmiyorum. İstediğim aslında bu ama bir türlü gerçekleştiremedik. Böyle bir yol üzerimize yapıştı ve gidiyoruz" diye konuştu.

'TAKIMIN İKİNCİ YARIDAKİ DURUŞUNDAN MEMNUNUM'

Özellikle ilk yarıda bu kadar kötü futbol beklemediğini vurgulayan Bakkal, şöyle dedi:

"Oyuncu gurubum çok kaliteli. Bugüne kadar çalıştığım en iyi grup. Bu Beşiktaş'ı yenmemiz gerekiyordu. Böyle yakalıyorsanız yeneceksiniz. Özellikle ilk yarıdaki oyundan hiç memnun değilim. Başakşehir galibiyetini, Gençlerbirliği maçını bugün daha iyi yansıtmamız gerekirdi. Kapanan ve savunma yapmayı düşünen birisi değilim. Hücum hattının biraz daha devreye girmesi gerekiyordu. Ama bugün takımın ikinci yarıdaki duruşundan memnunum. Yine de daha iyi bir futbol oynayabilirdik. Bize kalan haftalarda 10 puan gerekiyor. 35- 40 arası puan takımı kurtarır diye düşünüyorum. Bu durumdaki takımların iç sahadaki maçlara mutlaka 3 puan yazması gerekiyor. Bize 10 puan ya da daha fazlası gerekiyor. Bunu başarabilecek bir takımım var. Alanyaspor'u herkesin takip etmesi gerekiyor. Kulüp yapısı ve düzgünlüğüyle inanılmaz bir yer. Umarım biz de başarılı oluruz ve ligde kalırız."

'1 PUAN ALMA ÜMİDİYLE GELMİŞTİK'

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da karşılaşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Kaleci Haydar'a zorlayıcı bir top gelmedi. Bizim de pozisyonlarımız vardı. Beşiktaş'ın bir golü, bir de kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu vardı. Buraya 1 puan alma ümidiyle gelmiştik. Önümüzdeki maça bakacağız. Beşiktaş'ı kötü oynadığı bir maçta yakalamışken en azından 1 puan alma şansımız vardı."

Hakemin bazı pozisyonlarda gördüğünü çalmaya çalıştığını ancak bazı pozisyonlarda ipin ucunun kaçtığını da aktaran Çavuşoğlu, saha içinde bunların olabileceğine işaret etti.