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    16 Mart 2018, Cuma

    ALANYASPOR

    Emre Akbaba'dan duygulandıran sürpriz

    Emre Akbabadan duygulandıran sürpriz
    ALANYASPOR
    Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 16.03.2018

    'un milli futbolcusu , lösemi hastası hayranı 12 yaşındaki Emrahcan Mavi'ye sürpriz bir ziyarette bulunarak imzalı formasını hediye etti. Emre Akbaba hayranı Emrahcan Mavi, hayalindeki futbolcuyu karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı.

    Süper Lig ekiplerinden 'un milli futbolcusu , ekim ayından bu yana lösemi tedavisi gören Mahmutlar Selçuklu Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Emrahcan Mavi'yi Mahmutlar Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Hayranı olduğu futbolcuyu karşısında gören Emrahcan Mavi duygulanarak gözyaşlarını tutamadı. Milli futbolcu, gelecek hafta 10 yaşındaki kardeşi Betül Mavi'den kemik iliği nakli olacak Emrahcan Mavi'ye imzalı formasını hediye etti.

    Ziyarette Emrahcan Mavi'nin ilkokul öğretmeni Elif Hal ve Türk Ekonomi Bankası Mahmutlar Şubesi Operasyon Yöneticisi Zafer Öztürk de yer aldı. Emrahcan Mavi'nin babası Mustafa Mavi, ziyaretten dolayı Emre Akbaba'ya teşekkür ederek, "Bugün hastaneden ilik nakli için güzel bir haber geldi. Oğlumu Antalya'ya götürerek hastaneye yatıracağız. Aynı gün hayranı olduğu Emre Akbaba da sürpriz yaptı. Bizim için çok güzel bir gün oldu. Antrenmandan sonra dinlenme saatini bize ayıran Emre Akbaba'ya çok teşekkür ederim" dedi.

    Emre Akbaba ise Emrahcan Mavi'nin biran önce sağlığına kavuşmasını dileyerek en kısa zamanda bir maçını izlemeye davet etti.


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