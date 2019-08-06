06 Ağustos 2019, Salı

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisarspor transfer yasağını kaldırdı

Akhisarspor transfer yasağını kaldırdı
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 06.08.2019

Futbolda 'nın Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak finalinde yarın 'in son şampiyonu 'la karşılaşacak 1. Lig temsilcisi Akhisarspor, yasağını son anda kaldırdı.

Geçen sezon takım 'deyken görev yapıp sezon içinde sözleşmeleri tek taraflı feshedilen teknik direktör ve yardımcılarına olan Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kanalıyla kesinleşmiş 600 bin TL'ye yakın borcu yüzünden 25 Temmuz'da yasağı alan Akhisar'da yönetim ödemeyi yaptı. Cihat Arslan ile antrenörler Recep Umut, Ülken Durak, Toprak Kırtoğlu ve Metin Akçevre'ye alacaklarını yatıran yeşil-siyahlılar, transferin önünü açtı. Transfer yasağı nedeniyle 7 yeni transferinden ve Kuru'ya henüz lisans çıkaramayan Akhisarspor yönetiminin oyuncuların lisanslarını maç saatine kadar alması bekleniyor.

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