05 Temmuz 2019, Cuma

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Mirin Akhisar’da mı?

Mirin Akhisar’da mı?
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 05.07.2019

'ın stoperi Mirin'in, Akhisar forması giymesi farklı yorumları da beraberinde getirdi. İsmi takımdan gönderilecek futbolcular arasında yer alan Fransız stoperin sosyal medyada dolaşan bir fotoğrafı çok konuşuldu.

'ın stoperi Mirin'in, Akhisar forması giymesi farklı yorumları da beraberinde getirdi. İsmi takımdan gönderilecek futbolcular arasında yer alan Fransız stoperin sosyal medyada dolaşan bir fotoğrafı çok konuşuldu. Taraftarlar, Akhisar forması giyen 27 yaşındaki futbolcu için "Gerçekten mi, gitti mi?" gibi yorumlar yaptılar. Mirin'in küme düşen Akhisar'ın formasını neden giydiği bilinmiyor.

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