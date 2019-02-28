28 Şubat 2019, Perşembe

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Ercan Kahyaoğlu: "Galip gelerek tur atladığımız için mutluyuz"

Galip gelerek tur atladığımız için mutluyuz
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 28.02.2019

çeyrek finalinde 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek yarı finale yükselen Akhisarspor'da teknik sorumlu , son 4 takım arasına kaldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Kasımpaşa Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Kahyaoğlu, rövanşa skor avantajıyla çıktıklarını aktararak, "Bu maça avantajlı çıkmamıza rağmen sadece savunma yapmayı düşünmüyorduk. İstediğimiz gibi de oldu. Golü bulduk, bir ara bocalar gibi olduk ama galip gelerek tur atladık. Mutluyuz ve memnunuz." diye konuştu.



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