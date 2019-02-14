14 Şubat 2019, Perşembe

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisar’da Bakkal sesleri

Akhisar’da Bakkal sesleri
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 13.02.2019

'tan da puansız ayrılıp ligde son sıraya demir atan Akhisarspor'da 'la yolların ayrılacağı öğrenildi.

Yönetimin, 'la prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. Akigo'nun başına 7. haftada geçen Arslan, 'de ve kupada 5 galibiyet alırken, Avrupa'da ise 1 beraberlikle yetindi.
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