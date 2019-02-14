14 Şubat 2019, Perşembe
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Akhisar’da Bakkal sesleri
Giriş Tarihi: 13.02.2019
Sivas'tan da puansız ayrılıp ligde son sıraya demir atan Akhisarspor'da Teknik Direktör Cihat Arslan'la yolların ayrılacağı öğrenildi.
Yönetimin, Mesut Bakkal'la prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. Akigo'nun başına 7. haftada geçen Arslan, Süper Lig'de ve kupada 5 galibiyet alırken, Avrupa'da ise 1 beraberlikle yetindi.
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