Akhisarspor’un Trabzonspor’dan transferi Güray Vural, “Süper Kupa’yı evimize getireceğiz” dedi.

Akhisarspor'un Trabzonspor'dan transferi Güray Vural, "Süper Kupa'yı evimize getireceğiz" dedi.

Akhisarspor, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Ege temsilcisinin 30 yaşındaki oyuncusu Güray Vural, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Akhisarspor'a tekrar döndüğü için mutlu olduğunu vurgulayan Güray Vural, "Bu transfer inşallah hem Akhisarspor'a hem benim adıma hayırlı olur. Bildiğiniz gibi burada 3,5-4 yılım geçti. Zaten hem başkanımız hem de arkadaşlarımla irtibatımı hiç koparmamıştım. Tekrardan buraya dönüş yaptığım için mutlu ve huzurluyum. Antrenmanlar yoğun geçiyor. Her gün çift idman yapıyoruz, doğal olarak yoruluyoruz. Ama bunları yapmamız gerekiyor. Yeni hocamızla güzel bir çalışma ortamımız var. Güzel bir aile ortamımız var, böyle de devam edecektir. İnşallah bunun da temelini atıp lige en iyi şekilde gireceğiz. Burada bireysel olarak çok güzel dönemler geçirmiştim. İnşallah tekrar eski Güray'ı bulup güzel bir sezon geçirmek istiyorum. Zaten ben iyi olduğum sürece bu takıma da yansıyıp takıma da katkı sağlayacaktır" dedi.



"İlk hedefimiz Süper Kupa'yı alabilmek"

Galatasaray ve Beşiktaş'la iki büyük maç oynayacaklarını, bunun için iyi motive olduklarını ifade eden Vural, "Öncelikle bir Süper Kupa maçımız var. Galatasaray gibi büyük bir takımla hedefimiz ilk önce Süper Kupa'yı alabilmek, onu Akhisar'a getirebilmek. Ardından tabi zor bir fikstürle başlayacağız. Ama biz kendi çabamızla, kendi mücadelemizle puan almaya ve puanlar almaya gideceğiz. Tabi ki şu anki hedefimiz Galatasaray maçı, ondan sonra lige en iyi şekilde lige giriş yapmak istiyoruz. İlk olarak ligde Beşiktaş'la karşılaşacağız. Tabi iki büyük maç oynamak zor ama motivasyon açısından da büyük maçlara daha kolay motive oluyoruz" şeklinde konuştu.



Ege temsilcisi, Erzurum kampını tamamladıktan sonra yurt dışı kampı için Avusturya'ya hareket edecek.