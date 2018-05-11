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    11 Mayıs 2018, Cuma

    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

    UEFA’dan Akhisarspor’a tebrik

    UEFA’dan Akhisarspor’a tebrik
    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
    Güncelleme Tarihi: 11.05.2018 Giriş Tarihi: 11.05.2018

    UEFA, Fenerbahçe'yi finalde geçerek Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Akhisarspor’u tebrik etti.

    UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabı, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor için tebrik mesajı yayınladı. Türkçe bir şekilde tebrik mesajı yayınlayan UEFA şu ifadelere yer verdi:

    "Tebrikler Akhisarspor! Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek tarihinde ilk defa Türkiye Kupası'nı kazandı ve gelecek yıl ilk defa Avrupa'da mücadele edecek!"

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