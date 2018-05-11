11 Mayıs 2018, Cuma
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UEFA’dan Akhisarspor’a tebrik
Güncelleme Tarihi: 11.05.2018 Giriş Tarihi: 11.05.2018
UEFA, Fenerbahçe'yi finalde geçerek Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Akhisarspor’u tebrik etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabı, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor için tebrik mesajı yayınladı. Türkçe bir şekilde tebrik mesajı yayınlayan UEFA şu ifadelere yer verdi:
"Tebrikler Akhisarspor! Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek tarihinde ilk defa Türkiye Kupası'nı kazandı ve gelecek yıl ilk defa Avrupa'da mücadele edecek!"
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