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Fenerbahçe kafilesi Diyarbakır'a geldi
Güncelleme Tarihi: 09.05.2018 Giriş Tarihi: 09.05.2018
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi Diyarbakır'a geldi.
Özel uçakla Diyarbakır Havalimanı'na gelen kafilenin, merkez Kayapınar ilçesinde konaklayacağı otele geçişi sırasında güzergah boyunca bir grup taraftar, sevgi gösterisinde bulundu, araçlarla konvoya eşlik etti.
Bazı taraftarlar da sarı-lacivertli kafileyi otel önünde alkışlarla karşıladı. Daha sonra kafile otele geçti.
Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final maçı, yarın saat 20.30'da, yapımı tamamlanan Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.
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