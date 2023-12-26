Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, Yusuf Sarı hakkında açıklama yaptı. Sancak, "Beşiktaş'tan bana veya kulübe ulaşan bir teklif yok" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, adı Beşiktaş ile anılan Yusuf Sarı için açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sancak, "Yusuf Sarı ile ilgili Beşiktaş'tan bana ulaşan, kulübe ulaşan bir teklif yok. Görüşme de yok şu anda. Yurt dışından ilgilenen takımlar var ve görüşmeler devam ediyor. Ederini bulursa, futbolcu da gitmek isterse hayırlı olsun deriz." ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki milli futbolcu bu sezon Adana Demirspor formasıyla 21 maça çıkmış ve 2 gol, 9 asistlik performans sergilemişti.