Adana Demirspor'da Semih Güler'den Fotomaç TV'ye özel röportaj!
Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un başarılı stoperi Semih Güler, Fotomaç TV'ye özel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler.. | Son dakika spor haberleri
Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 25.12.2023- 17:01 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023- 17:02
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başarılı oyuncusu Semih Güler, Fotomaç TV'ye özel açıklamalarda bulundu.
Semih Güler, "Adana Demirspor oalrak üst sıralara tırmanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.
İŞTE O RÖPORTAJ:
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