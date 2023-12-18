Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Henry Onyekuru ile ilgili açıklamalar yapmıştı. önce Onyekuru'dan açıklama, ardından Murat Sancak'tan yanıt geldi.

Onyekuru Murat Sancak'ın sözlerini alıntılayarak sosyal medya hesabından, "Hala benim hakkımda konuşmak yerine oyuncuların maaşlarını ödemek nasıl olur sayın başkan." açıklamasını yaptı.

SANCAK KARŞILIK VERDİ

Murat Sancak ise Onyekuru'nun bu paylaşımın ardından Nijeryalı futbolcuya cevap verdi. Sancak, "Merak etmesin kimsenin parası bizde kalmaz ama onun yaptıkları ortada." sözlerini sarf etti.

MURAT SANCAK ONYEKURU HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Henry Onyekuru'nun sosyal medyada gündem olan görüntüsüyle ilgili konuşan Murat Sancak, "Henry Onyekuru alkışlanmıştı. Henry Onyekuru, Fernando Muslera ile haşır neşir olmuştu maçtan sonra. Ben ondan sonra Henry Onyekuru'yu sattım zaten. Soyunma odasında da ağzıma geleni de söylemiştim ona. Benden ekmeği yiyorsun, sen buraya ihanet edemezsin. Takım arkadaşın olabilir, maçtan sonra gidersin soyunma odasına, orada tebrik edersin... Herkesin seyrettiği bir maç olduğu başka bir takımın şampiyonluk yarışında olduğu mücadelede sen saha ortasında haşır neşir olup sarılamazsın, eğlenemezsin" ifadelerini kullanmıştı.