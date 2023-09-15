Transferin son gününde takımlar takviyelerini sürdürüyor. Adana Demirspor, eski golcüsü Mario Balotelli ile anlaşmaya vardı. Başkan Murat Sancak, yıldız golcü ile fotoğraf paylaştı.

Geçen sezon 2 milyon 620 bin euro karşılığında Adana Demirspor'dan İsviçre'nin Sion takımına transfer olan Mario Balotelli, kulübüyle sözleşmesini feshetmişti.

Mavi şimşekler, eski golcüsü Balotelli ile anlaşmaya vardı. Başkan Murat Sancak, yıldız golcü ile fotoğraf paylaştı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, eski futbolcusu Mario Balotelli'yi yeniden kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, Balotelli ile 1+1 yıllığına anlaştı.

Balotelli, mavi-lacivertli formayla 2021-2022 sezonunda 33 resmi maçta 19 gol at.