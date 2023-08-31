UEFA Konferans Ligi play-off maçında temsilcimiz Adana Demirspor, Genk ile karşı karşıya geliyor. İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jose Luis Munuera'nın düdüğüyle başlayacak karşılaşmada adını gruplara yazdırmak isteyen mavi şimşekler, deplasmandaki mağlubiyetin ardından galip gelmeyi hedefliyor. Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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UEFA Konferans Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam etmek isteyen Adana Demirspor, play-off turunda Genk ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, taraftarının da desteğiyle tur atlayıp destan yazmayı amaçlarken maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - GENK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Genk maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

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ADANA DEMİRSPOR - GENK MUHTEMEL 11'LER

A. Demirspor: Karacic, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Emre Akbaba, Stambouli, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Ndiaye.

Genk: Vandevoordt, Munoz, Sadick, McKenzie, Kayembe, Galarza, Hrosovsky, Oyen, Fadera, Khannouss, Sor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi CFR Cluj ve Hırvatistan temsilcisi Osijek'i eleyerek play-off etabına yükselmişti. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana Demirspor, elemelerde çıktığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Öte yandan Adana Demirspor, dün yaptığı idmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Pas çalışması sonrası taktik program uygulayan Mavi Şimşekler'de oyuncuların hayli neşeli olduğu gözlendi.

KLUİVERT'TEN ÇAĞRI

Adana Demir'in teknik direktörü Patrick Kluivert, bugünkü Genk mücadelesinde taraftarların desteğine çok ihtiyaç duyduklarını söyledi. Hollandalı çalıştırıcı, "Kendi sahamızda turu geçeceğimizden eminiz. Maça çok iyi bir şekilde çalıştık ve öz güvenimiz de yüksek" ifadelerini kullandı.