Adana Demirspor ile Genk, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor ilk maçı 2-1 kaybetmişti. Adana Demirspor, Yeni Adana Stadyumu'nda Genk'i elemek ve adını gruplara yazdırmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman? ADS maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Adana Demirspor - Genk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam etmek isteyen Adana Demirspor ile Genk play-off turunda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman? ADS maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - GENK MAÇI NE ZAMAN? ADS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Genk maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Adana Demirspor - Genk MAÇI CANLI İZLE