UEFA Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Adana Demirspor ile Genk kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...
GENK - A. DEMİRSPOR İLK 11'LER
Genk: Vandevoordt, Munoz, Sadick, McKenzie, Kayembe, El Khannous, Galarza, Hrosovsky, Fadera, Sor, Oyen.
Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Ndiaye.
GENK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Genk - Adana Demirspor maçı 24 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de başladı. Mücadele TV 8.5'tan canlı yayınlanıyor.