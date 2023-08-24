Genk Adana Demirspor maçı CANLI İZLE (Genk - Adana Demirspor canlı anlatım)

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Adana Demirspor deplasmanda Genk ile karşı karşıya geliyor. Mavi Şimşekler tarihinde ilk kez Avrupa'da sahne alırken, gruplara kalmak istiyor. Mücadeleyi haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.08.2023- 22:10 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023- 22:10