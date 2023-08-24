Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Genk'e konuk olacak. UEFA Konferans Ligi 2. ve 3. ön eleme turunda Cluj ve Osijek'i eleyen Adana Demirspor, Genk'i de elemek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Genk - Adana Demirspor maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta?

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UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Adana Demirspor, Genk ile karşılaşacak. Önceki turlarda Cluj ve Osijek'i eleyen Adana Demirspor, kazanarak avantajlı skor ile dönmek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Genk - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Genk - Adana Demirspor maçı 24 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de TV 8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GENK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE