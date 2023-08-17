UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Adana Demirspor deplasmanda Osijek'le karşı karşıya geldi. Mavi Şimşekler mücadeleyi 3-2 kaybetse de, iki maç sonunda toplam 7-4'lük skorla rakibini saf dışı bıraktı ve play-off'a yükseldi.

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Osijek sahasında temsilcimiz Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibinin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Osijek'e galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Darko Nejasmic, 59'da Mijo Caktas ve 82. dakikada ise Sime Grzan (p) kaydetti. Adana Demirspor'un golleri ise 31'de Yusuf Sarı ve 90+1'de Yusuf Erdoğan'dan geldi.

İlk maçı 5-1 kazanan Mavi Şimşekler, bu mücadeleyi kaybetse de rakibini 7-4'lük toplam skorla saf dışı bıraktı.

A. Demirspor'un play-off'taki rakibi ise Genk oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Osijek etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Bukvic, Rodrigues'ten sıyrılıp çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden sert şutunda, kaleci Karacic uzanarak gole engel oldu.

24. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Belhanda kale sahası önüne ortaladı. Savunmadan önce yükselen Semih Güler'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

31. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Osijek orta sahasının geri pasında topu kapan Belhanda, ceza yayı önüne gelip sağdan gelen Yusuf Sarı'ya pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez çaprazdan yerden bir vuruşla topu köşeden filelere gönderdi: 0-1.

43. dakikada Osijek eşitliği yakaladı. Sağdan kazanılan korner atışında Lovric kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada savunmadan önce kafayı vuran Nejasmic, topu ağlara yolladı: 1-1.

45. dakikada Osijek etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Lovric, ön direğe doğru ortasını gönderdi. Savunmadan önce iyi yükselen Mkrtchyan'ın kafa vuruşunda, top direğin hemen yanından auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

47. dakikada Adana Demirspor gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, içeriye katederek çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun uzak köşeye gönderdiği şutta kaleci Malenica uzanarak gole engel oldu.

57. dakikada Stambouli'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Emre Akbaba, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vurdu ancak Malenica uzanarak gole izin vermedi.

59. dakikada Osijek öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Lovric'in uzaktan vuruşunda, kaleci Karacic'den dönen top yine bu oyuncuda kaldı. Lovric'in sert şutunda, Karacic yine başarılıydı ancak defansın uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı kapan Caktas, penaltı noktası üzerinden sert bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-1.

81. dakikada Osijek penaltı kazandı. Savunma arkasına atılan pasta Semih Güler'in Jugovic'e müdahalesi sonrasında hakem John Brooks penaltı noktasını gösterdi. 82'nci dakikada kullanılan penaltı atışında Grzan, topu filelere gönderdi: 3-1.

90+1. dakikada Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanatta rakibinden topu kapan Yusuf Sarı, çaprazdan ceza sahasına girip arka direğe hareketlenen Yusuf Erdoğan'a pasını aktardı. Bu futbolcu, kale sahası önünden düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 3-2.

Adana Demirspor deplasmanda 3-2 mağlup olmasına rağmen play-off turuna yükselmeyi başardı.