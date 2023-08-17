15 Ağustos Salı akşamı, temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda maçında deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı elemeyi başardı.
UEFA ÜLKE PUANI: Temsilcilerimiz Konferans Ligi play-off turunda! İşte Türkiye'nin sıralaması
Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Olimpija Ljubljana engelini aştı ve adını play-off turuna yazdırdı. Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe; 3. ön eleme turunda rakiplerini elemeyi başardı. 3 takımımız da Konferans Ligi play-off turuna yükseldi. Bu gelişme sonrası ülkemizin UEFA puan sıralamasındaki son durumu da merak edilmeye başlandı. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması...
Cimbom'a rövanş karşılaşmasında galibiyeti getiren golü Mauro Icardi kaydetmişti. Ayrıca Avusturya ve Sırbistan ekipleri de günü mağlubiyetle kapattı ve Devler Ligi'nden elendi. İki ülke de puan alamadı. Bu sonucun ardından UEFA, ülkeler sıralamasını sabah saatlerinde güncelledi. Türkiye elde edilen son puanlarla 10. sırada kendine yer buldu. Bu şekilde Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılım hakkı elde edebiliyor.
17 Ağustos Perşembe akşamı da Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz sahaya çıktı.
Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile Dolmabahçe'de karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibini 3-1 yenen siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de de 2-1 mağlup etti ve play-off turunda Dinamo Kiev ile eşleşti.