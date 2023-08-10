UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Adana Demirspor sahasında Osijek ile karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor-Osijek mücadelesini haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Adana Demirspor ile Osijek kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın yayını haberimizde...

A.DEMİRSPOR OSIJEK İLK 11'LER

A. Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye.

Osijek: Malenica, Grzan, Barisic, Mkrtchyan, Drambayev, Nejasmic, Brlek, Jugovic, Caktas, Pusic, Mierez.

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ADANA DEMİRSPOR - OSİJEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Osijek maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başladı. Müsabaka TV 8,5 kanalında canlı yayınlanıyor.