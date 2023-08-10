UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Adana Demirspor ile Osijek kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın yayını haberimizde...
A.DEMİRSPOR OSIJEK İLK 11'LER
A. Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye.
Osijek: Malenica, Grzan, Barisic, Mkrtchyan, Drambayev, Nejasmic, Brlek, Jugovic, Caktas, Pusic, Mierez.
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ADANA DEMİRSPOR - OSİJEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Osijek maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başladı. Müsabaka TV 8,5 kanalında canlı yayınlanıyor.