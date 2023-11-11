Manchester United forması ile efsane bir figür haline gelen Wanye Rooney, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rooney, Adana Demirspor forması giyen Nani hakkında konuştu. İşte o sözler...

Manchester United'da 13 yıl top koşturan ve 5 İngiltere Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere toplam 18 kupa kazanan Wayne Rooney, en sevdiği ve en sevmediği takım arkadaşlarını sıraladı.

"EN SEVDİĞİM TAKIM ARKADAŞIM DARREN FLETCHER'DI"

Cristiano Ronaldo, Rio Ferdinand, Ryan Giggs, Paul Scholes gibi isimlerle oynayan Wayne Rooney, en sevdiği takım arkadaşının Darren Fletcher olduğunu söyledi.

Rooney, Fletcher'ın yanı sıra John O'Shea, Wes Brown, Michael Carrick'le de çok yakın olduklarını belirtti.

"EN SEVMEDİĞİM NANI"

An itibarıyla Birmingham City'yi çalıştıran Wayne Rooney, Manchester United'da en sevmediği takım arkadaşının Nani olduğunu söyledi.

Yanında olmaktan hoşlanmadığı birçok oyuncunun olduğunu dile getiren Rooney, sadece Nani'nin ismini verdi.

38 yaşındaki teknik direktör, Portekizli futbolcu için "Onunla oynamak sinir bozucuydu" ifadelerini kullandı.