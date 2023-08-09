Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Senegalli santrfor M'baye Niang'ı kadrosuna kattı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki M'baye Niang ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. İmza törenine Kulüp Başkanı Murat Sancak da katıldı.
Niang, geçen sezon Fransa temsilcisi Auxerre formasıyla 30 lig maçında 6 gol atmıştı.
Kulübümüz, M'baye Niang ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin #Niang pic.twitter.com/MdehRqHAsp— Yukatel Adana Demirspor (@AdsKulubu) August 9, 2023