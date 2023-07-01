Teknik direktör konusunda Patrick Kluivert ile anlaşma sağlayan Adana Demirspor, golcü konusunda ise Edinson Cavani'nin peşine düştü.

Süper Lig ekipleri, gelecek sezon transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Valencia'da forma giyen ve kariyerinde toplam 86 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödenen Edinson Cavani'ye Süper Lig'den talip çıktı. Öte yandan İspanyol temsilcisinin, yıldız futbolcu için bonservis ücreti istemeyeceği öne sürüldü.

SEZON BAŞINDA TRANSFER OLDU

Edinson Cavani, geride kalan sezonun yaz transfer döneminde Manchester United'dan, Valencia'ya transfer oldu. İspanyol temsilcisi bu transfer için 4 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

DEV TAKIMLARDA OYNADI

Danubio'da futbola başlayan Edinson Cavani daha sonra Palermo, Napoli, Paris Saint Germain ve Manchester United'da forma giydi. Uruguaylı oyuncu için Paris Saint Germain, 2013-2014 sezonu başında 64 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi. Son olarak Valencia'da forma giyen Cavani'ye toplam 86 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödendi.

CAVANI'NİN KARNESİ

Dev takımlarda forma giyen Edinson Cavani, kariyeri boyunca toplam 643 resmi maça çıktı. Uruguaylı yıldız söz konusu maçlarda 367 kez rakip fileleri sarsmayı başarırken, 74 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.