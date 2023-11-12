Adana'da kazanan çıkmadı | Yukatel Adana Demirspor 0-0 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçında Fenerbahçe, Yukatel Adana Demirspor'a konuk oldu. Kıran kırana geçen mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından liderliğe yükseldi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.11.2023- 22:20 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023- 22:20