Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Kritik maç 0-0'lık beraberlikle sona erdi.
Karşılaşmada 23. dakikada Fenerbahçe'den Crespo sarı kart gördü.
İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve iki takım soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
İkinci yarıda 74. dakikada Oosterwolde sarı kart gördü.
Karşılaşmanın 2. yarısında da gol sesi çıkmayınca mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Maçın ardından Fenerbahçe 31 puanla ligde averajla ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde lider konumda yer aldı.
Adana Demirspor ise 22 puanla 3. sırada bulunuyor.