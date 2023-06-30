Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktörlük görevine Patrick Kluivert'ı getirdi. Bu gelişme sonrası Mavi Şimşekler'in başkanı Murat Sancak ve teknik direktör Patrick Kluivert A Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktörlük görevine Patrick Kluivert'ı getirdi. Bu gelişme sonrası Mavi Şimşekler'in başkanı Murat Sancak ve teknik direktör Patrick Kluivert A Spor'a açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Murat Sancak: "Patrick Kluivert ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağız. Kluivert'ın, Montella kadar cana yakın bir insan olduğunu söyleyebilirim. Başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah iyi şeyler göreceğiz"

Patrick Kluivert: "Burada olduğum için çok mutluyum. Adana Demirspor, Süper Lig'e çıktığından beri çok iyi işler yaptı. Umarım tecrübelerimi, birikimlerimi takıma aktarabilirim ve çok daha başarılı oluruz."