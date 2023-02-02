Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi Mavi Şimşekler'in teknik direktörü Vincenzo Montella, önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

Taraftarlarımızın sevgisini hissetmek gurur ve mutluluk verici. Mükemmele yakın bir maç olması gerekiyor. Hem ofansif, hem defansif hatta, hem kompakt anlamda her şeyi vermemiz gerekiyor. Bu tarz maçların oynanışı, hazırlanışı, bekleyişi bile güzel.

Samet Akaydin çok iyi bir çocuk. Adana sayesinde hayallerine kavuştu, bunu biliyor. Bu maç haricinde ona başarılar diliyorum.