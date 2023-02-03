Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleye hakem Ali Palabıyık'ın verdiği kararlar damga vururken, konuyla ilgili olarak Akdeniz ekibinin başkanı Murat Sancak açıklamalarda bulundu. Sancak, ""En azından eyyamcı değildi" dedi. İşte o sözler...

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da müsabakanın ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Başkan Sancak, "Dün zevkli bir maç seyrettik. Yerde yatan, ama her iki tarafın da kaybettiği 2 puan var. Hakem genel anlamda iyiydi. En azından eyyamcı değildi. Kimine göre el, kimine göre gol, kimine göre ofsayt, kimine göre değil. Kimine göre ayak dışarıda kırmızı kart, kimine göre değil. Daha 45 puan var, rahat" ifadelerini kullandı.



"HEDEFİMİZ AVRUPA'YA GİTMEK"

Cezalı olduğu için sustuğunu belirten Sancak, şunları kaydetti:

"Hedefimiz Avrupa'ya gitmek. Ama bazıları var. Elini Türk futbolunun üzerinden çekmedikçe, birileri futbolu yönetmekten vazgeçmedikçe işimiz zor. Cezalıyım, susuyorum. Cezam 2 katına çarpılarak verilmesin diye. Bazıları Adana'yı sevmiyor, niye acaba?"